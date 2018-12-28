Стали известны подробности необычного ЧП в столице. Сегодня днем над жилыми домами на улице Филимонова поднялся оранжевый дым. Загадочный инцидент произошел в одном из дворов возле мусорных контейнеров. Как выяснилось, дымился грузовой отсек автомобиля по сборке отходов. По словам водителя, хлопок произошел, когда мусор начали спрессовывать. После этого в воздух поднялось пугающее облако, а снег окрасился в непривычный цвет.

Евгений Конон, водитель мусоровоза: "Мы собирали мусор, погружали его в мусоровоз. Подъехала машина, водитель попросил загрузить его мусор в наш автомобиль. Мы загрузили, потом начали прессовать этот мусор. В результате сжатия, вероятно, я не химик, произошла химическая реакция, в результате чего пошел оранжевый дым, едкий запах был слышан".