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На МКАД лопнула опора моста. Возможная причина - ошибка в проектировании при реконструкции
Сегодня в Минске на пересечении Игуменского тракта и МКАД лопнула опора моста и произошел провал проезжей части в третьей полосе. Из-за ограничения движения образовались многокилометровые пробки. Сейчас организован объезд аварийного участка.
Движение закрыто в районе пересечения Игуменского тракта и кольцевой по путепроводу и под ним. ГАИ просит учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.
На месте происшествия работала специальная комиссия. Как удалось выяснить нашим журналистам, причиной аварийной ситуации могла стать ошибка в проектировании при реконструкции путепровода в 2001 году.
На период проведения ремонтных работ по другому маршруту будет организовано движение общественного транспорта. С изменениями можно ознакомиться на сайте предприятия "Столичный транспорт и связь".
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