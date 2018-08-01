На МКАД лопнула опора моста. Возможная причина - ошибка в проектировании при реконструкции

Сегодня в Минске на пересечении Игуменского тракта и МКАД лопнула опора моста и произошел провал проезжей части в третьей полосе. Из-за ограничения движения образовались многокилометровые пробки. Сейчас организован объезд аварийного участка.

Движение закрыто в районе пересечения Игуменского тракта и кольцевой по путепроводу и под ним. ГАИ просит учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.

На месте происшествия работала специальная комиссия. Как удалось выяснить нашим журналистам, причиной аварийной ситуации могла стать ошибка в проектировании при реконструкции путепровода в 2001 году.