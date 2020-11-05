На МКАД сгорела машина

По предварительной информации ГАИ, водитель грузового тягача «мерседес» при перестроении со второй полосы столкнулся с автомобилем "пежо". В результате легковушка оказалась за пределами проезжей части и совершила наезд на осветительную мачту. Водитель автомобиля доставлена в медучреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.