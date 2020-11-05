ЧПЗона X

На МКАД сгорела машина

Сразу два утренних происшествия на МКАД

По предварительной информации ГАИ, водитель грузового тягача «мерседес» при перестроении со второй полосы столкнулся с автомобилем "пежо". В результате легковушка оказалась за пределами проезжей части и совершила наезд на осветительную мачту. Водитель автомобиля доставлена в медучреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ЧП тоже случилось утром. В районе деревни Цна автомобиль горел открытым пламенем. Прибывшие спасатели его потушили. На месте работала и скорая. Все подробности также выясняются.

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