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На МКАД столкнулись три автомобиля - пострадала пассажирка

На МКАД столкнулись три автомобиля - пострадала пассажирка

19 февраля на МКАД в столице произошло ДТП с участием трех автомобилей, пишет БелТА.

Авария случилась сегодня около 13:30. По предварительной информации, вблизи съезда с внутреннего кольца МКАД на улицу Рафиева произошло ДТП с участием Hyundai, Lada и Volkswagen. Пассажирка одной из легковушек получила травмы. Ее доставили в больницу для обследования.

Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства происшествия.

Фото:УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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