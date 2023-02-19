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На МКАД столкнулись три автомобиля - пострадала пассажирка
19 февраля на МКАД в столице произошло ДТП с участием трех автомобилей, пишет БелТА.
Авария случилась сегодня около 13:30. По предварительной информации, вблизи съезда с внутреннего кольца МКАД на улицу Рафиева произошло ДТП с участием Hyundai, Lada и Volkswagen. Пассажирка одной из легковушек получила травмы. Ее доставили в больницу для обследования.
Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства происшествия.
Фото:УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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