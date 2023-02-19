На МКАД столкнулись три автомобиля - пострадала пассажирка

Авария случилась сегодня около 13:30. По предварительной информации, вблизи съезда с внутреннего кольца МКАД на улицу Рафиева произошло ДТП с участием Hyundai, Lada и Volkswagen. Пассажирка одной из легковушек получила травмы. Ее доставили в больницу для обследования.

