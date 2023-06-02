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На МКАД в ДТП попало несколько легковых авто

Авария на внутреннем кольце МКАД. Сегодня в Минске в ДТП попало несколько легковых авто. Поэтому от проспекта Независимости в направлении улицы Франциска Скорины было усложнено дорожное движение. Сейчас на месте аварии работают инспекторы ГАИ Первомайского района. Обстоятельства происшествия выясняются.

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