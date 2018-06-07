Телефонный звонок на 101 и самостоятельная ликвидация пожара. На одном из предприятий Дзержинска загорелся цех, после пламя перебросилось и на крышу. До прибытия спасателей посредством огнетушителя работник предприятия пробовал справиться с огнем. Пострадавших нет. В итоге пожара повреждено здание и оснащение. Причина возгорания выясняется. По одной из версий, это нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.