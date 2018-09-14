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На пересечении проспекта Независимости и Филимонова сегодня опрокинулся автомобиль ВАЗ

Водитель не справился с управлением и наехал на бордюр. За рулем, по словам очевидцев, был молодой человек, он смог дойти до машины скорой помощи самостоятельно. Спасатели на месте аварии проводили работы по сливанию топлива для недопущения возгорания.

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