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На полигоне твердых бытовых отходов в Витебском районе вспыхнул пожар

На полигоне твердых бытовых отходов в Витебском районе вспыхнул пожар

В Витебском районе спасатели ликвидировали возгорание мусора на полигоне твердых бытовых отходов на площади около 1 тыс. кв.м, пишет БЕЛТА.

На месте возгорания продолжает работать техника, осуществляется засыпка грунтом. В целях безопасности дежурит пожарный расчет.

Фото:МЧС

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