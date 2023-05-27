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На полигоне твердых бытовых отходов в Витебском районе вспыхнул пожар
В Витебском районе спасатели ликвидировали возгорание мусора на полигоне твердых бытовых отходов на площади около 1 тыс. кв.м, пишет БЕЛТА.
На месте возгорания продолжает работать техника, осуществляется засыпка грунтом. В целях безопасности дежурит пожарный расчет.
Фото:МЧС
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