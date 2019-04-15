На пожарах в Минской области за сутки погибли 2 человека

В Смолевичском районе в одной из деревень ночью загорелась баня, в ней находился мужчина. Спасти его не удалось.



А в Пуховичском районе в ночные часы огонь охватил жилой дом в деревне Мостовая - погиб хозяин. Причины пожаров выясняются. Всего же за прошедшие сутки зарегистрировано 11 возгораний.