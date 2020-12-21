На пожаре в Борисовском районе эвакуировано 13 человек, среди них - ребенок. Сообщение о возгорании в трехэтажном жилом доме в деревне поступило спасателям. Они оперативно прибыли на место, в плотно задымленной квартире на первом этаже нашли хозяина, вынесли его на свежий воздух и передали медикам. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" мужчину доставили в больницу. Точная причина возгорания выясняется, одна из возможных версий - неосторожность при курении.