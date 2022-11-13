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На пожаре в Каменецком районе погибли 2 человека

На пожаре в Каменецком районе погибли 2 человека

Пожар с гибелью двух человек произошел в деревне Комаровщина Каменецкого района, пишет БелТА.

Тревожное сообщение поступило в службу спасения минувшей ночью. Около 03:30 по линии 101 прошла информация о пожаре жилого дома. Огонь унес жизни хозяина дома 1972 года рожденияи его гостьи 1982 года рождения. Также уничтожена кровля, повреждено перекрытие, отделка и имущество.

Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются.

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