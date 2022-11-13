На пожаре в Каменецком районе погибли 2 человека

Пожар с гибелью двух человек произошел в деревне Комаровщина Каменецкого района, пишет БелТА.



Тревожное сообщение поступило в службу спасения минувшей ночью. Около 03:30 по линии 101 прошла информация о пожаре жилого дома. Огонь унес жизни хозяина дома 1972 года рожденияи его гостьи 1982 года рождения. Также уничтожена кровля, повреждено перекрытие, отделка и имущество.



Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются.