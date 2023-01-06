3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
На стройке в Минске погиб рабочий
Строитель погиб на строительстве квартала "Минск Мир", пишетSputnik со ссылкой на Следственный комитет.
По данным ведомства, 31-летний каменщик упал с высоты четвертого этажа 5 января и скончался на месте. "Установлено, что рабочий находился в неогороженном месте у края монолитной плиты и без предохранительного пояса", - отметили в СК.
По этому факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст.303 УК (нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека).
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов