На стройке в Минске погиб рабочий

Строитель погиб на строительстве квартала "Минск Мир", пишетSputnik со ссылкой на Следственный комитет.



По данным ведомства, 31-летний каменщик упал с высоты четвертого этажа 5 января и скончался на месте. "Установлено, что рабочий находился в неогороженном месте у края монолитной плиты и без предохранительного пояса", - отметили в СК.



По этому факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст.303 УК (нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека).



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