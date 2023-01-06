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На стройке в Минске погиб рабочий

На стройке в Минске погиб рабочий

Строитель погиб на строительстве квартала "Минск Мир", пишетSputnik со ссылкой на Следственный комитет.

По данным ведомства, 31-летний каменщик упал с высоты четвертого этажа 5 января и скончался на месте. "Установлено, что рабочий находился в неогороженном месте у края монолитной плиты и без предохранительного пояса", - отметили в СК.

По этому факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст.303 УК (нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Фото:pixabay.com




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