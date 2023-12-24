На территории мехдвора хозяйства сгорел грузовик

На территории мехдвора одного из хозяйств в Столинском районе произошел пожар. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на БрестскоеобластноеуправлениеМЧС.

Инцидент произошел в агрогородке Большое Малешево. Сообщение о загорании автомобиля на территории местного хозяйства поступило спасателям 24 декабря в 4.18. Прибывшие на место подразделения ведомства выяснили, что в гараже горит грузовой автомобиль.

Огонь уничтожил само транспортное средство, кровлю и имущество в гараже. Пострадавших в результате инцидента нет. Причина пожара устанавливается.