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На территории парка боевых машин в механизированной бригаде в Гродно ликвидируется пожар

На территории парка боевых машин в механизированной бригаде в Гродно ликвидируется пожар

На территории парка боевых машин в механизированной бригаде в Гродно в настоящий момент ликвидируется пожар. В тушении принимают участие пожарные расчеты МЧС. Пострадавших нет. Информация будет уточняться.

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