На территории предприятия "Нафтан" произошло возгорание дизельного топлива

28 сентября вечером при запуске установки замедленного коксования на территории предприятия "Нафтан" в Новополоцке произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. Огонь поднялся до отметки в три метра. На месте оперативно сработали сотрудники МЧС. В тушении были задействованы 15 единиц техники и 58 спасателей. В 22:14 пожар был ликвидирован.