На трассе М1 недалеко от Орши в движении загорелся автопоезд на российских номерах

Водительская солидарность. На трассе М1 недалеко от Орши прямо в движении загорелся автопоезд на российских номерах. Помощь водителю оказали его коллеги-дальнобойщики. Предварительно, причиной пожара является возгорание колеса. Очевидцы всеми силами помогали справиться с огнем до приезда спасателей. На место выехало три экипажа.







