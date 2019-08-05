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На трассе М1 недалеко от Орши в движении загорелся автопоезд на российских номерах

Водительская солидарность. На трассе М1 недалеко от Орши прямо в движении загорелся автопоезд на российских номерах. Помощь водителю оказали его коллеги-дальнобойщики. Предварительно, причиной пожара является возгорание колеса. Очевидцы всеми силами помогали справиться с огнем до приезда спасателей. На место выехало три экипажа.



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