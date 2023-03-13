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Микроавтобус из России перевернулся на трассе М1. Белорусские медики оказывают помощь пострадавшим
Белорусские врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в аварии на трассе М1 российским гражданам, сообщает БелТА со ссылкой на телеграм-канал Министерства здравоохранения.
По предварительной информации Центра медицинского реагирования, на 526-м километре дороги М1 Москва - Минск перевернулся микроавтобус с гражданами Российской Федерации. Из семи пассажиров пострадали 6 человек, в том числе подросток 2005 года рождения. Все они были госпитализированы в хирургическое отделение Толочинской ЦРБ. У пострадавших диагностированы различные травмы, ушибы, резаные раны.
После проведения диагностики подростка перевели в Оршанскую больницу в травматологическое отделение.
Фото из открытых интернет-источников
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