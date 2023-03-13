Микроавтобус из России перевернулся на трассе М1. Белорусские медики оказывают помощь пострадавшим

Белорусские врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в аварии на трассе М1 российским гражданам, сообщает БелТА со ссылкой на телеграм-канал Министерства здравоохранения.

По предварительной информации Центра медицинского реагирования, на 526-м километре дороги М1 Москва - Минск перевернулся микроавтобус с гражданами Российской Федерации. Из семи пассажиров пострадали 6 человек, в том числе подросток 2005 года рождения. Все они были госпитализированы в хирургическое отделение Толочинской ЦРБ. У пострадавших диагностированы различные травмы, ушибы, резаные раны.