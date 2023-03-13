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Микроавтобус из России перевернулся на трассе М1. Белорусские медики оказывают помощь пострадавшим

Микроавтобус из России перевернулся на трассе М1. Белорусские медики оказывают помощь пострадавшим

Белорусские врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в аварии на трассе М1 российским гражданам, сообщает БелТА со ссылкой на телеграм-канал Министерства здравоохранения.

По предварительной информации Центра медицинского реагирования, на 526-м километре дороги М1 Москва - Минск перевернулся микроавтобус с гражданами Российской Федерации. Из семи пассажиров пострадали 6 человек, в том числе подросток 2005 года рождения. Все они были госпитализированы в хирургическое отделение Толочинской ЦРБ. У пострадавших диагностированы различные травмы, ушибы, резаные раны.

После проведения диагностики подростка перевели в Оршанскую больницу в травматологическое отделение.

Фото из открытых интернет-источников

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