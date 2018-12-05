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На трассе М3 в Витебской области фура вылетела в кювет

Скользко на дорогах - об этом предупреждают синоптики и дорожная милиция Беларуси. На трассе М3 в Витебской области фура вылетела в кювет. Причина - погодные условия. Большегруз в эти минуты вытягивают из мелиорационного канала при помощи лебедки. Водитель, по всей видимости, не сумел справиться с управлением. Ночные дожди и мокрый снег, которые прошли по всей территории Беларуси, утром превратились в лед на дорогах и тротуарах.


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