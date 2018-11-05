На трассе М-1 фура столкнулась с двумя автомобилями

Неподалеку от деревни Колосово водители остановились перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода. Водитель фуры затормозить не успел. От удара одна из легковушек по инерции наехала на пешехода. Семидесятилетняя женщина от полученных травм погибла на месте. Водитель и пассажир автомобиля "Джили" с травмами разной степени тяжести госпитализированы.