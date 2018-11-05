ЧПЗона X

На трассе М-1 фура столкнулась с двумя автомобилями

Неподалеку от деревни Колосово водители остановились перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода. Водитель фуры затормозить не успел. От удара одна из легковушек по инерции наехала на пешехода. Семидесятилетняя женщина от полученных травм погибла на месте. Водитель и пассажир автомобиля "Джили" с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

А в Минске на площади Бангалор у самосвала открылся кузов. На проезжую часть высыпался песок. Движение на нескольких полосах было затруднено. Через час дорогу расчистили мини-тракторами.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все