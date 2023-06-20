На трассе в Могилевском районе горел автомобиль

В Могилевском районе на трассе загорелся автомобиль, пишет БЕЛТА.

Происшествие случилось утром 20 июня на 12-м км Чаусского шоссе, где прямо на дороге загорелся автомобиль Renault. В результате произошедшего 59-летний водитель с травмами доставлен в больницу.