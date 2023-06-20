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На трассе в Могилевском районе горел автомобиль

На трассе в Могилевском районе горел автомобиль

В Могилевском районе на трассе загорелся автомобиль, пишет БЕЛТА.

Происшествие случилось утром 20 июня на 12-м км Чаусского шоссе, где прямо на дороге загорелся автомобиль Renault. В результате произошедшего 59-летний водитель с травмами доставлен в больницу.

В ГАИ уточнили, что в машине было установлено газовое оборудование. В багажнике авто водитель перевозил канистру с бензином.

Фото:pixabay.com

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