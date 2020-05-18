На улице Кедышко легковой автомобиль наехал на дерево и столкнулся с автобусом МАЗ

На улице Кедышко легковой автомобиль сначала наехал на дерево, потом столкнулся с автобусом МАЗ на встречной полосе, а затем опять попал в дерево! Известно, что водитель Toyota двигался в направлении Филимонова, не справился с управлением, что и привело к тройному столкновению. Водитель доставлен в больницу, на месте происшествия работают сотрудники ГАИ.



