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На улице Кедышко легковой автомобиль наехал на дерево и столкнулся с автобусом МАЗ

На улице Кедышко легковой автомобиль сначала наехал на дерево, потом столкнулся с автобусом МАЗ на встречной полосе, а затем опять попал в дерево! Известно, что водитель Toyota двигался в направлении Филимонова, не справился с управлением, что и привело к тройному столкновению. Водитель доставлен в больницу, на месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

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