На улице Орловской в Минске столкнулись 5 автомобилей

Новая авария на Орловской в Минске. Сегодня утром столкнулись 5 автомобилей, на некоторое время это вызвало заторы в движении транспорта со стороны проспекта Победителей. Пострадавших нет. Причиной стало несоблюдение водителями безопасной дистанции.

Напомним, на этой же улице дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье. Водитель Jaguar двигался по Нововиленской со стороны Червякова и столкнулся с автомобилем Volkswagen, который от сильного удара отбросило на светофор. Два человека были доставлены в больницу. 69-летняя женщина-пассажир погибла от травм. За рулем автомобиля Jaguar был 66-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.