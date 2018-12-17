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На улице Орловской в Минске столкнулись 5 автомобилей
Новая авария на Орловской в Минске. Сегодня утром столкнулись 5 автомобилей, на некоторое время это вызвало заторы в движении транспорта со стороны проспекта Победителей. Пострадавших нет. Причиной стало несоблюдение водителями безопасной дистанции.
Напомним, на этой же улице дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье. Водитель Jaguar двигался по Нововиленской со стороны Червякова и столкнулся с автомобилем Volkswagen, который от сильного удара отбросило на светофор. Два человека были доставлены в больницу. 69-летняя женщина-пассажир погибла от травм. За рулем автомобиля Jaguar был 66-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.
На Минской кольцевой дороге женщина за рулем Ford не справилась с управлением и вылетела в кювет. Двигалась она со стороны Долгиновского тракта в направлении проспекта Победителей. Повреждения серьезные только у машины. По предварительной информации, водитель не учла условия погоды. Госавтоинспекция призывает проявлять максимум осторожности.
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