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На улице Янки Мавра открытым пламенем горел балкон многоэтажки
По предварительным данным, брошенный окурок спровоцировал возгорание. Огонь успел переброситься с балкона в квартиру, кроме того, поврежден и балкон этажам выше. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация не понадобилась.
Кстати, этот уже не первый случай возгорания балкона в столице. Подобное происшествие произошло на улице Кальварийской. В связи с этим спасатели призывают горожан закрывать окна, несмотря на жаркую погоду, и не захламлять балконы. В это время года пожары из-за неосторожного обращения с огнем происходят очень часто.
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