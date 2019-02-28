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На улице Долгобродской проезжую часть не поделили самосвал и трамвай

Водитель МАЗа двигался от Партизанского проспекта в сторону улицы Ванеева. Во время разворота водитель не уступил дорогу трамваю № 3, который ехал в обратном направлении. В результате ДТП никто не пострадал.


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