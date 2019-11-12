Начался уголовный процесс по делу потребительского кооператива "Альянс взаимного доверия"

Сегодня в Минске начался громкий уголовный процесс по делу потребительского кооператива "Альянс взаимного доверия". Организация предлагала клиентам вложить деньги и получить баснословные проценты - до 80 годовых. От действий подельников лишились сбережений 156 вкладчиков. На первое слушание пришли около трех десятков пострадавших. На скамье подсудимых пять человек. Их обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.



