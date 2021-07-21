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Накануне на улице Романовская Слобода в Минске столкнулись водитель "фольксвагена" и мотоциклист

Причины аварии с байкером в столице выясняет дорожная милиция. Накануне на улице Романовская Слобода столкнулись водитель "фольксвагена" и мотоциклист. Последнему понадобилась помощь медиков - 30-летний мужчина госпитализирован с различными травмами.


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