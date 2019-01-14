Накануне в столице четырехлетняя девочка попала под колеса авто

Авария произошла во дворе жилого дома в микрорайоне Грушевка. В момент наезда мать на минуту отвлеклась, а водитель не заметил ребенка из-за припаркованных авто. Сейчас девочка с травмами в больнице.



Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости быть максимально внимательными на дворовых территориях и постоянно напоминать своим детям правила безопасности.

О том, каких правил необходимо придерживаться не только во дворах, но и рядом с оживленными магистралями, школьникам напоминают во время уроков безопасности. Такие занятия особенно важны после каникул. В игровой форме дети изучают дорожные знаки, сигналы регулировщиков, вместе с инспекторами участвуют в познавательных викторинах и конкурсах.