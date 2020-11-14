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Нападение на сотрудника охраны в Могилеве
На сотрудника охраны напали в Могилеве. Это случилось около 16 часов в одном из магазинов областного центра. Правоохранители приехали в торговую точку по сигналу тревожной кнопки. Там задержали человека, который пытался унести спиртное мимо кассы. В ходе разбирательств задержанный внезапно ударил кулаком в лицо сотрудника, который стоял рядом. Последний получил травмы.
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