12 человек задержано, изъято более килограмма психотропов. Наркоконтроль закрыл еще один канал продажи наркотиков в Минске. Самыми крупными закладчиками были двое парней. Буквально за несколько месяцев они сумели подняться в иерархии до среднего звена. Молодые люди сняли дом недалеко от Минска, где фасовали смеси. Самому младшему из задержанных закладчиков 15, а старшему 27 лет. Трое из них уже попадались на незаконном обороте наркотиков и ожидали суда. По новым эпизодам возбуждены уголовные дела. Санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы. Милиция ищет организатора канала поставки.