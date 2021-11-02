Не проскочил - в Минске водитель Toyota проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Kia

Когда проскочить не удалось. Невыполнение правил дорожного движения привело к аварии. В Заводском районе столицы водитель Toyota проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Kia. В ДТП никто не пострадал. Авто получили механические повреждения. Обстоятельства происшествия выясняются.



Госавтоинспекция напоминает: проезд на запрещенный сигнал светофора - серьезное нарушение, которое может привести к печальным последствиям.