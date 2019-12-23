ЧПЗона X

Не справился с управлением. Водитель автомобиля "фиат" врезался в фонарный столб

Он двигался с улицы Янковского в направлении Горецкого и около дома по улице Ширмы наехал на бордюрный камень и осветительную мачту. Водитель доставлен в медицинское учреждение.

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