Не уступил дорогу, вылетел на тротуар и оказался на крыше. Авария в Минске

Утром в столице произошла авария с участием такси. Как сообщает ГАИ, инцидент случился на пересечении улиц Алтайской - Нестерова. Предварительно, у водителя "рено" на перекрестке была помеха справа, и он не пропустил "митсубиси". После удара автомобиль службы перевозчика лег на крышу. Пострадал шофер, он госпитализирован. В момент ДТП пассажиров в такси не было, водитель был трезв.