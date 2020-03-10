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Не уступил дорогу, вылетел на тротуар и оказался на крыше. Авария в Минске

Утром в столице произошла авария с участием такси. Как сообщает ГАИ, инцидент случился на пересечении улиц Алтайской - Нестерова. Предварительно, у водителя "рено" на перекрестке была помеха справа, и он не пропустил "митсубиси". После удара автомобиль службы перевозчика лег на крышу. Пострадал шофер, он госпитализирован. В момент ДТП пассажиров в такси не было, водитель был трезв.

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