Небывалая активность и агрессивность ос зафиксирована в Слуцке

Осы атакуют Слуцк! Несколько случаев нападения ядовитых насекомых зафиксировано за выходные. Так, в деревне Мелешки рой ос напал на женщину, бригада скорой помощи констатировала смерть от анафилактического шока. Осы нападают и на детей. Один случай произошел в детском саду, другой - в городском дворе. На ликвидацию осиных гнезд выезжали сотрудники МЧС. Специалисты фиксируют небывалую активность и агрессивность ядовитых насекомых. Только за сентябрь к спасателям поступило 20 обращений от местных жителей.