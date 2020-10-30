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Неджентльменское поведение. Мужчина накинулся на девушку из-за того, что она сделала ему замечание

Яркий пример того, как невероятные змагары ведут себя в повседневной жизни. То, что эти люди во время массовых беспорядков готовы закидывать камнями отделения милиции и нападать на правоохранителей, ни для кого не секрет. А сейчас мы покажем человека, который накинулся на хрупкую девушку, всего лишь из-за того, что она ему сделала замечание. Инцидент случился в Гродно. Небезразличная активистка антивандального движения сделала замечание мужчине за то, что тот развешивал БЧБ-ленты. В итоге вместо диалога молодчик накинулся на девушку с кулаками.

Сейчас человек на видео задержан. Чем для него закончится такое неджентльменское поведение, будет определять суд. Сейчас в отношении нападавшего проводится проверка.

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