Непогода спровоцировала ДТП на дорогах страны

В Беларуси непогода добавила аварийности на дорогах. Одна из причин последних происшествий - скользкое покрытие. Из-за него в Минске самосвал упал на бок. Сегодня утром в поселке Сосны водитель грузовика с прицепом неправильно выбрал скорость и на закруглении дороги не справился с управлением и опрокинулся. Медики увезли мужчину в больницу.







В Минске грузовик при подъеме на МКАД потерял груз

Еще одна грузовая машина при подъеме с Логойского тракта на МКАД растеряла груз. Судя по внешним данным, это нечто похожее на турбину. В результате одна полоса дороги была перекрыта. На месте работают сотрудники ГАИ. Движение транспорта не останавливалось, но все же пробка образовалась. Чтобы убрать конструкцию с дороги, понадобится спецтехника.





Нетрезвый водитель протаранил столб на МКАД