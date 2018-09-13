Несколько серьезных аварий с участием мотоциклистов произошли в Минске

На проспекте Независимости инспекторы дорожной милиции, завидев агрессивное вождение байкера, попытались остановить его. К тому же на мотоцикле "Ямаха" не было номера. Но водитель лишь ускорился и попытался скрыться. При съезде во двор в результате резкого маневра мужчина упал и был задержан. И еще одна авария произошла вечером. Перед пересечением Независимости - Ленина автомобиль "Мицубиси", перестраиваясь в другой ряд, задел мотоцикл, на котором ехали два человека. У байкера серьезный перелом и вывих, у пассажира - ушибы и ссадины. В обоих случаях ГАИ проводит проверку.