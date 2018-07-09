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Несовершеннолетняя велосипедистка госпитализирована с травмой ноги

Двигалась на велосипеде и попала под колеса авто. 13-летняя девочка ехала из Минска в направлении Молодечно в велоколонне. Внезапно она упала на проезжую часть. Водитель "мерседеса" смог объехать девочку, но зацепил ее велосипед. В результате несовершеннолетняя получила травму ноги. На место происшествия выехали несколько карет скорой медпомощи. Девочка была доставлена в больницу.

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