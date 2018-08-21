Нетрезвый водитель в столице протаранил 5 автомобилей

По информации инспекторов ГАИ, 69-летний мужчина за рулем Hyundai ехал по паркингу торгового центра, где врезался в стену, протаранил шлагбаум, скрылся с места аварии. Позже уже на улице Мясникова он столкнулся с 2 авто. Однако продолжил движение и на пересечении улиц Немиги и Короля протаранил еще 3 автомобиля. В результате транспортных происшествий водитель получил телесные повреждения. Медицинский осмотр выявил в его крови 3 промилле алкоголя. В отношении нарушителя составлено 8 административных протоколов.