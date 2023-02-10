Незнакомец избил минчанина бутылкой из-под шампанского - пострадавший в больнице

24-летний минчанин обратился в одно из медучреждений столицы с травмами различной степени тяжести. Потерпевший рассказал, что накануне был участником корпоратива в баре на ул. Интернациональной. Минчанин пояснил, что удары бутылкой из-под шампанского нанес незнакомый ему мужчина, который после проступка скрылся. Правоохранители уголовного розыска Центрального РУВД Минска при силовой поддержке ОМОНа ГУВД в считанные часы задержали подозреваемого. Фигурант признал вину и объяснил свое поведение тем, что был пьян, а также внезапно возникшей неприязнью к парню, с которым даже не был знаком.

