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Незнакомец избил минчанина бутылкой из-под шампанского - пострадавший в больнице
Минчанина госпитализировали из-за ударов бутылкой из-под шампанского, пишет БелТА.
24-летний минчанин обратился в одно из медучреждений столицы с травмами различной степени тяжести. Потерпевший рассказал, что накануне был участником корпоратива в баре на ул. Интернациональной. Минчанин пояснил, что удары бутылкой из-под шампанского нанес незнакомый ему мужчина, который после проступка скрылся. Правоохранители уголовного розыска Центрального РУВД Минска при силовой поддержке ОМОНа ГУВД в считанные часы задержали подозреваемого. Фигурант признал вину и объяснил свое поведение тем, что был пьян, а также внезапно возникшей неприязнью к парню, с которым даже не был знаком.
Следователи возбудили уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений.
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