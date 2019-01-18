Ночная авария в Минске: на МКАД столкнулись два грузовика

Машина, принадлежащая мебельной фабрике, двигалась по внутреннему кольцу и на 23-м километре врезалась в МАЗ дорожных рабочих. В результате происшествия водителя грузовика заблокировало в кабине. Понадобилась помощь спасателей. С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали. Второй водитель не пострадал. Проводится проверка.