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Ночная погоня в Минске
Молодой человек на "опеле" скрывался от ГАИ и погиб после столкновения с осветительной мачтой. Около трех часов ночи сотрудники Госавтоинспекции заметили неадекватное поведение на дороге одного из авто. Машина ехала по проспекту Машерова и не остановилась перед пешеходным переходом на красный сигнал светофора. Дорожные милиционеры начали преследование и все время с помощью громкой связи, световой и звуковой сигнализации требовали остановиться. 21-летний водитель "опеля" в итоге на улице Долгобродской не справился с управлением и врезался в столб. Погиб на месте, а четверо пассажиров были госпитализированы, сейчас в больнице остается только один. Проводится проверка.
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