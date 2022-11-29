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ДТП под Чаусами - машина врезалась в дерево и загорелась, погибли 3 девушки

Смертельная авария под Чаусами. Около трех ночи на объездной дороге райцентра 25-летняя водитель Audi на перекрестке не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет, врезался в дерево и загорелся. Водитель и двое пассажиров (19 и 24 лет) погибли на месте. 22-летнюю девушку из машины выбросило. С травмами она доставлена в больницу. На месте трагедии работают следователи. Возбуждено уголовное дело.

ГАИ напоминает, что при сложных погодных условиях необходимо выбирать безопасную скорость, исходя из состояния проезжей части и видимости.

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