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Из-за пожара в птичнике под Брестом погибли более 2,3 тыс. цыплят
Более 2,3 тыс. цыплят погибли во время пожара в Брестском районе на одной из птицефабрик, сообщает Sputnik со ссылкой на Брестское областное управление по чрезвычайным ситуациям.
Спасателям 6 января после 23:00 поступило сообщение, что на птицефабрике возник пожар.
Прибывшие на место пожара (в деревню Приборово в Брестском районе_ спасатели установили, что на птицефабрике "Дружба" горела транспортная лента навозоудаления.
"В результате возгорания уничтожены 18 погонных метров транспортерной ленты навозоудаления, погибли более 2,3 тыс. находившихся в птичнике цыплят бройлера", - сообщили в УЧС по Брестской области.
Там сообщили, что причина пожара устанавливается. Не сообщается, какого возраста были погибшие цыплята и каким образом будут утилизированы их тушки.
Фото: БелТА
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