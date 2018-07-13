Пешеходная зона на Революционной в Минске оказалась под водой

Эти кадры сейчас, пожалуй, одни из самых популярных в социальных сетях. Из-за сильных дождей, которые не прекращаются весь день, некоторые улицы Минска больше напоминают венецианские каналы. Так, под водой оказалась новая пешеходная зона на Революционной. Сейчас там работает МЧС.