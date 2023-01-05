Белыничским районным отделом Следственного комитета расследуется два уголовных дела о покушении на убийство и умышленном причинении тяжкого телесного повреждения. Об этом сообщает Следственный комитет Республики Беларусь.



В преддверии Нового года в гости к матери в деревню Голубовка из Могилева приехали две дочери. Предновогоднее застолье переросло в драку сестер и поножовщину, во время которой была серьезно травмирована пожилая мать женщин. Осознав, что произошло, старшая дочь вызвала скорую. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую в больницу.







На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Специалисты тщательно изучили следовую картину.



По предварительной информации следствия, накануне Нового года супруг старшей сестры, недавно вернувшийся из дальнего рейса, убедил жену поехать к родственникам в деревню отметить череду праздников: Новый год и 41-й день рождения женщины. Закупив продукты и спиртное к праздничному столу, супруги отправились к родителям. Семейное застолье, сопровождавшееся употреблением алкоголя и разговорами о жизни, переросло в ссору между сестрами, а затем и в драку. Пытаясь разнять дочерей, мать получила несколько ударов ножом от старшей.



В ходе допроса 41-летняя женщина рассказала следователю, что всю жизнь чувствовала, что мать любит младшую сестру больше нее - накопившиеся обиды стали причиной конфликта.



В настоящее время фигурантке предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.1ст.139 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.



Спустя два дня в больницу с тяжелой травмой головы был доставлен пожилой мужчина - сожитель матери. Выяснилось, что в ходе "новогодней потасовки" младшая из сестер ударила его бутылкой, причинив серьезную травму.



В отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемая задержана.



При изучении личностей фигуранток установлено, что они ранее привлекались к уголовной ответственности.



Расследование уголовных дел продолжается.



Фото:СК Беларуси