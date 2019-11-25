Обстоятельства аварии с туристическим автобусом в Речицком районе устанавливают следователи

Утром на трассе Р82 грузовик двигался по полосе разгона и не предоставил преимущество "неоплану". Машины столкнулись, съехали в кювет и перевернулись. По информации СК, в больницу доставили трех пассажиров автобуса и трех водителей. После оказания помощи двух туристов отпустили домой.



