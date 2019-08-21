Обвиняемого в краже велосипеда "Колобайк" суд постановил арестовать на два месяца





Отдельно мужчина должен будет выплатить компании почти 730 рублей. Это стоимость самого испорченного велосипеда. Родственники обвиняемого обещали возместить ущерб за байк в течение трех месяцев. В случае невозрата денег компания имеет право взыскать средства через суд.



Одиноко стоящий в городе велосипед - вовсе не значит бесхозный. Байк оборудован сигнализацией, которая неприятно пищит при попытке угона, а также GPS-трекером, он позволяет определить местоположение. Но несмотря на это велосипеды похищают, топят, выбрасывают. Что это - отвращение к новому сервису или культура поведения? Не исключено, что небрежно брошенный велосипед и вызывает такой негатив.



Сейчас в Минске расследуются несколько уголовных дел, связанных с кражей велосипедов или вандализмом. Будет ли такое же неадекватное отношение к велошерингу и впредь, покажет время.