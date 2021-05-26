Обзор чрезвычайных происшествий

В Миорском районе на пожаре погибла пенсионерка

ЧП случилось по ул. Первомайской в агрогородке Цветино. До приезда спасателей хозяйку жилища, 76-летнюю пенсионерку, в бессознательном состоянии из дома вынесла соседка. Позже медиками была констатирована смерть пенсионерки. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем.





В Лепеле горела квартира

В Лепеле горела квартира: работниками МЧС спасен ее хозяин, 6 человек эвакуированы. Дым шел из окна на первом этаже. В апартаменты направились спасатели, но дверь была заперта изнутри. В итоге огнеборцы проникли в квартиру через окно. В помещении кухни на полу был обнаружен мужчина. Он был без сознания. Пострадавшего вынесли на свежий воздух и передали бригаде медиков. После осмотра спасенного доставили в больницу. Из-за плотного задымления 6 человек, из которых двое детей, были эвакуированы из дома спасателями.





Срочная эвакуация потребовалась жильцам многоэтажного жилого дома по проспекту Мира в Солигорске

Горела квартира на 5 этаже. Бойцы МЧС проникли в апартаменты и вывели оттуда хозяина жилища. После этого огнеборцы потушили горевший диван. Всего спасателями было эвакуировано 7 человек.





Еще одна история спасения случилась в Минске

В квартире на первом этаже по переулку Калинина загорелось имущество. В апартаментах спасатели обнаружили женщину и мужчину на полу в горящей комнате. Медиками пострадавшая была госпитализирована с отравлением продуктами горения, мужчина от госпитализации отказался. Пожар ликвидирован спасателями. В результате повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира. Причина происшествия устанавливается.





В Ивацевичском районе горели производственные цеха

ЧП произошло в поселке Телеханы. На территории завода столярных изделий загорелись лесопильный и столярный производственные участки. Пожар ликвидирован спасателями. В результате огнем повреждено покрытие кровель двух зданий. Оборудование не повреждено, технологический процесс не нарушен. Пострадавших также нет. Что стало причиной возгорания, устанавливают специалисты.