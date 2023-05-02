Вилейский район

Авария в Вилейском районе. Подъезжая к городу, 28-летний водитель за рулем "ситроена" съехал с трассы и вылетел в кювет. Сообщается, что мужчина не справился с управлением на закруглении дороги. В результате ДТП шофер получил травмы, он госпитализирован.

Слуцкий район

В Слуцком районе под колесами авто погиб 45-летний велосипедист. Авария произошла накануне вечером, на улице уже было темно. По информации ГАИ, мужчина не был обозначен фликером, однако на педалях транспорта были установлены катафоты. Сообщается, что велосипедист ехал посередине дороги, когда в него врезался попутный "фиат". От удара мужчину отбросило на обочину, он скончался на месте.

Речицкий район