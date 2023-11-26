Мужчина погиб, еще 20 человек эвакуированы при пожаре девятиэтажки в Полоцке

При пожаре девятиэтажки в Полоцке погиб мужчина, еще 20 человек эвакуированы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Сообщение о пожаре квартиры на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Полоцке поступило на линию службы спасения около 4 часов утра 26 ноября.

На пожаре обнаружен погибший хозяин 1966 г.р. Работники МЧС спасли женщину 1937 г.р. - мать хозяина квартиры. С отравлением продуктами горения престарелую госпитализировали.

Также из квартир подъезда эвакуированы 20 человек, трое из которых - дети.

Специалисты изучают обстоятельства происшествия, устанавливают причины пожара и гибели.