3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Мужчина погиб, еще 20 человек эвакуированы при пожаре девятиэтажки в Полоцке
При пожаре девятиэтажки в Полоцке погиб мужчина, еще 20 человек эвакуированы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
Сообщение о пожаре квартиры на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Полоцке поступило на линию службы спасения около 4 часов утра 26 ноября.
На пожаре обнаружен погибший хозяин 1966 г.р. Работники МЧС спасли женщину 1937 г.р. - мать хозяина квартиры. С отравлением продуктами горения престарелую госпитализировали.
Также из квартир подъезда эвакуированы 20 человек, трое из которых - дети.
Специалисты изучают обстоятельства происшествия, устанавливают причины пожара и гибели.
Фото МЧС
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ